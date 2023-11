Nach Brand in Offenburg: Bürgerstiftung hilft Betroffenen

Nach dem Reihenhausbrand in Offenburg am Samstag sollen die Betroffenen durch eine Bürgerstiftung unterstützt werden. Oberbürgermeister Marco Steffens habe als Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung St. Andreas veranlasst, dass diese den vom Brand betroffenen Menschen eine Soforthilfe von 500 Euro pro Familie ausbezahle, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Bei Bedarf gebe es zudem individuelle finanzielle Unterstützung, auch ein Spendenkonto soll eingerichtet werden.

Bei dem Brand in der Reihenhaussiedlung im Stadtteil Albersbösch waren drei Reihenhäuser stark beschädigt worden. Laut der Feuerwehr konnten sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Wegen der Rauchausbreitung seien aber insgesamt vier Reihenhäuser bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar.

Sollten die Bewohner der Häuser nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen, will die Stadt Offenburg für eine Unterbringung sorgen. Den Angaben nach war das aber bisher nicht nötig.