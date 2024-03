Brände

Nach Brand in Einkaufscenter wird gegen Dachdecker ermittelt

Mosbach / Lesedauer: 1 min

Ein Supermarkt in Mosbach ist in Vollbrand geraten. (Foto: Marco Priebe/PR-Video/dpa/Archivbild )

Am Montag kommt es zu einem Großbrand in einem Einkaufscenter in Mosbach. An dem Tag wurden Arbeiten am Dach durchgeführt. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen vier Dachdecker.