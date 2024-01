Freiburg im Breisgau

Nach Angriff: Mutmaßlich attackierte Anwohner melden sich

Freiburg / Lesedauer: 1 min

Die Polizei sichert einen Einsatzort. (Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild )

Nachdem in Freiburg mehrere Streifen mit Feuerwerkskörpern angegriffen worden sind, haben sich nun auch mutmaßlich attackierte Anwohner gemeldet. Zwei Menschen hatten angegeben, sie wären in der Silvesternacht auf ihrem Balkon von der Gruppe mit Feuerwerk beschossen worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Veröffentlicht: 03.01.2024, 16:38 Von: Deutsche Presse-Agentur