Nach Angriff auf Lehrer: Täter weiter unbekannt

Nach dem Angriff auf einen Lehrer in Ulm ist der Täter noch nicht gefasst worden. „Die Ermittlungen laufen weiter“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Wer den Lehrer aus dem Ulmer Teilort Wiblingen niedergeschlagen hat, war zunächst noch unklar. Ermittelt werde gegen Unbekannt wegen versuchten Mordes, so der Sprecher weiter. Aktuell würden Zeugen befragt und Spuren vom Tatort ausgewertet.

Die Lehrkraft war laut Polizei am Montagnachmittag auf einer Straße mit einem Gegenstand niedergeschlagen worden. Der Täter war den Angaben nach im Anschluss geflüchtet. Der Lehrer kam in ein Krankenhaus. Weitere Details und Hintergründe zur Tat waren zunächst nicht bekannt.