Nach 0:0 in Freiburg: Lob für Unions Neuzugang Vogt

Freiburg / Lesedauer: 1 min

Union Berlins Kevin Vogt in Aktion. (Foto: Tom Weller/dpa )

Erst am Donnerstag war der Wechsel perfekt, am Samstag spielte Unions neuer Abwehrmann direkt von Anfang an: Kevin Vogt kam bei seinem neuen Arbeitgeber gut an.