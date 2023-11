Naturschutz

Nabu: „Hetzjagd auf den Kormoran“ nicht zielführend

Ein Kormoran fliegt über den Bodensee und spiegelt sich in der Wasseroberfläche. (Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild )

Der Kormoran ist Naturschützern zufolge nur bedingt für den Rückgang von Fischbeständen im Bodensee verantwortlich. „Wir haben eine tiefgreifende ökologische Veränderung am Bodensee, die dazu führt, dass sich die Fischbestände in einer Art und Weise entwickeln, wie wir es bisher nicht gekannt haben“, sagte Eberhard Klein vom Naturschutzbund (Nabu) in Konstanz.

