Mutter und Sohn sterben bei Wohnhausbrand in Ladenburg

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Mittwochmorgen eine Frau und ihr erwachsener Sohn ums Leben gekommen. Die 47-Jährige und der 22-Jährige konnten nur noch tot aus den Flammen geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Die genauen Todesumstände seien derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, Hinweise auf ein Verbrechen gebe es jedoch nicht, sagte ein Polizeisprecher. Ein 51 Jahre alter Mann wurde den Angaben zufolge wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehr war über Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt, immer wieder flammten Glutnester auf. Rund 100 Einsatzkräfte waren nach Worten der Feuerwehr im Einsatz. Mit Drehleitern waren sie ins brennende Obergeschoss des dreistöckigen Hauses gelangt. Die Brandursache ist noch völlig unklar; erste Einschätzungen der Feuerwehr stünden noch aus, sagte eine Polizeisprecherin. Der stellvertretende Bürgermeister von Ladenburg, Günter Bläß, äußerte sich tief betroffen.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Obergeschoss bereits in Flammen. Das Feuer griff dann auch rasch auf den Dachstuhl über, wie es weiter hieß. In dem Haus wohnten noch andere Menschen - wie viele, konnte die Polizei nicht sagen. Die Bewohner seien nun teils privat untergebracht. Auch habe die Stadt Ladenburg Unterkünfte zur Verfügung gestellt. Das Gebäude sei derzeit unbewohnbar. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.