Mutmaßlicher Schleuser will mit Familie über deutsche Grenze

Konstanz / Lesedauer: 1 min

Beamte der Bundespolizei stehen an der deutschen Grenze. (Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild )

Ein mutmaßlicher Schleuser ist mit einer fünfköpfigen Familie und mehreren Waffen an der Grenze zur Schweiz festgenommen worden. Der 38-Jährige wollte die Familie in einem Auto über die Schweiz nach Deutschland bringen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Freitag sagte.

Veröffentlicht: 20.10.2023, 15:30 Von: Deutsche Presse-Agentur