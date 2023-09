Landkreis Karlsruhe

Mutmaßlicher Pedelec-Dieb springt aus Fenster seiner Wohnung

Karlsruhe/Walzbachtal / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Ein mutmaßlicher Pedelec-Dieb ist in Walzbachtal (Landkreis Karlsruhe) beim Anrücken der Polizei aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss gesprungen. Obwohl sich der 40-Jährige dabei offenbar am Bein verletzte, flüchtete er weiter durch mehrere Gärten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Veröffentlicht: 28.09.2023, 14:23 Von: Deutsche Presse-Agentur