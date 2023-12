Mutmaßlicher Parfüm-Dieb festgenommen: Personal verletzt

Die Polizei hat in Stuttgart einen 32-Jährigen festgenommen, der in einer Drogerie sechs Parfümflaschen im Wert von rund 1400 Euro gestohlen haben soll. Der Mann soll zudem drei Sicherheitsmitarbeiter durch Tritte und Schläge leicht verletzt haben, nachdem er entdeckt wurde. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit.

Ein Ladendetektiv soll am Freitagabend beobachtet haben, wie der 32-Jährige die Flakons in seine Kleidung steckte und an der Kasse vorbeiging - ohne zu zahlen. Die Sicherheitsmitarbeiter hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten fanden den Angaben nach noch weiteres mögliches Diebesgut im Rucksack des Tatverdächtigen. Ein Richter erließ am Samstag Haftbefehl wegen räuberischen Ladendiebstahls gegen den 32-Jährigen.