Mutmaßlicher Mörder nach fast 46 Jahren in Haft

Ein mutmaßlicher Mörder, der vor fast 46 Jahren in Ludwigsburg in Baden-Württemberg eine Frau getötet haben soll, ist nun in Haft. Ein Fingerabdruck habe nach fast einem halben Jahrhundert den dringenden Tatverdacht gegen den 66-jährigen US-Amerikaner ausgelöst, teilte die Polizei Ludwigsburg am Freitag mit. Der Mann sei damals als US-Soldat in Deutschland stationiert gewesen. Am 11. Juni 1978 soll der damals 19-Jährige eine 35 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung umgebracht haben; mit mehr als 30 Messerstichen.

Das neue und präzise Aufrollen des „Cold Case“ - also ungeklärten Kriminalfalls - im Jahr 2020 habe neue Erkenntnisse gebracht, teilte die Polizei weiter mit. Im Zuge der engen Zusammenarbeit mit amerikanischen Behörden, darunter dem FBI, habe es unter anderem einen DNA-Abgleich gegeben. Der mittlerweile 66 Jahre alte Tatverdächtige sei am 13. Februar 2024 festgenommen und in ein US-amerikanisches Gefängnis gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein Auslieferungsverfahren beantragt.