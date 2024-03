Mutmaßlicher Betrüger erbeutet 100 000 Euro - Festnahme und U-Haft

Er soll mit Goldgeschäften rund 100 000 Euro erbeutet haben: Ein mutmaßlicher Betrüger ist in Reutlingen von der Polizei festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Dem 23-Jährigen werden unter anderem kriminelle Geschäfte mit dem Erwerb und dem Verkauf von Gold vorgeworfen, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Mittwoch berichtete.

Der nach ersten Erkenntnissen in der Schweiz wohnende Mann habe sich schon vor Monaten Zugriff auf ein Firmenkonto verschafft, wie es weiter hieß. Von dem Konto habe er dann immer wieder Geld auf ein von ihm eröffnetes Golddepot bei einer Reutlinger Bank überwiesen. Mit dem Geld soll er dann mehrmals Gold gekauft und an eine Schweizer Adresse geliefert haben. Das Gold habe er dann wiederum verkauft und den Gewinn auf ein litauisches Konto überwiesen.

Weil einem Bankmitarbeiter Unregelmäßigkeiten bei den Goldgeschäften auffielen, informierte er die Polizei. Als der 23-Jährige sein Depot am Montag auflösen wollte, wurde er von den Beamten festgenommen. Der polizeibekannte Verdächtige kam am Dienstag in Haft.