Gewaltdelikt

Mutmaßlicher Angreifer von Weingarten in Untersuchungshaft

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Die Spurensicherung arbeitet am Tatort. (Foto: David Pichler/dpa )

Ein 26 Jahre alter Mann, der in Weingarten von einem Polizisten angeschossen worden war, sitzt in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl sei am späten Donnerstabend in Vollzug gesetzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Ravensburg am Freitag mit.

Veröffentlicht: 05.01.2024, 13:43 Von: Deutsche Presse-Agentur