Mutmaßliche Messerangreifer festgenommen

Nachdem sie sich im Streit gegenseitig mit Messern verletzt haben sollen, hat die Polizei zwei Männer in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) vorläufig festgenommen. Die beiden 28 und 34 Jahre alten Männer sollen in eine Auseinandersetzung im Bahnhofsbereich mit mehreren alkoholisierten Beteiligten involviert gewesen sein. Die Hintergründe waren nach Polizeiangaben von Dienstag zunächst unklar. Ein dritter Beteiligter verletzte sich leicht.

Mehrere Zeugen hatten am Montag die Polizei gerufen. Bei Eintreffen der Beamten verfolgte der 28-Jährige mit einem Messer in der Hand mehrere Personen. Er wurde vorläufig festgenommen. Auch den 34-Jährigen nahmen Polizisten vorläufig fest. Er soll sie fortlaufend beleidigt, sie auf der Fahrt zum Revier angespuckt und eine Polizistin ins Bein gebissen haben, als er in eine Zelle gebracht werden sollte.