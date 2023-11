Prozess

Mutmaßliche Kidnapper sollen Opfer gequält haben

Zwei Männer sollen einen verschuldeten Bauunternehmer in Schwäbisch Hall in seiner Wohnung überfallen, nach Brandenburg verschleppt und gequält haben, bevor sie überwältigt wurden. Wegen erpresserischen Menschenraubs müssen sie sich von heute an vor dem Heilbronner Landgericht verantworten.

