Mutmaßliche Entführung: Verdächtiger in U-Haft

Eine 18-Jährige aus Berlin, die seit Dienstag gesucht worden ist, ist am Freitag im Kinzigtal gefunden worden. In den Tagen zuvor soll ein 22-Jähriger aus Lahr (Ortenaukreis) nach Berlin gefahren sein, um sich mit der Frau zu treffen, die er im Urlaub kennengelernt hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er soll die 18-Jährige gefesselt und mit einer Waffe bedroht haben und mit ihr ins Kinzigtal gefahren sein, wo er sie in einer Wohnung mehrere Tage lang eingesperrt haben soll. Dort soll er sie auch mehrmals vergewaltigt haben. Die Polizei machte keine Angaben dazu, wo genau er die Frau festhielt.

Als Polizisten die Wohnung durchsuchten, nahmen sie den 22-Jährigen fest und befreiten die Frau. Außerdem wurde den Angaben zufolge eine Schreckschusswaffe gefunden. Die 18-Jährige wurde ärztlich untersucht und beim Polizeipräsidium Offenburg betreut. Ein Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann, der seither in einer Justizvollzugsanstalt sitzt.