Mutmaßliche Drogenhändler festgenommen: Drogen beschlagnahmt

Die Polizei hat vier mutmaßliche Drogenhändler im Alter zwischen 28 und 42 Jahren festgenommen. Einer der Männer, ein 35-Jähriger, soll von den anderen unter anderem 40 Kilogramm Kokain und große Mengen Marihuana und Haschisch bezogen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Drogen soll der 35-Jährige an andere weitergegeben haben, die sie verkaufen sollten.

Nachdem ein Teil der Drogen im Juni von der Polizei beschlagnahmt wurde, sollen die 28, 30 und 42 Jahre alten anderen Männer den 35-Jährigen erpresst haben. Unter Androhung von Gewalt, unter anderem mit einer Schusswaffe, forderten sie von ihm, die Drogen im Wert von 150 000 Euro zu bezahlen. Am 11. Dezember fanden wieder Hausdurchsuchungen in elf Wohnungen und Geschäftsräumen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen statt, bei denen neben Drogen, Waffen und verbotenen Gegenständen auch Wachstumshormone, Ampullen mit Testosteron, hochwertige Uhren und Bargeld gefunden wurden.

Außerdem beschlagnahmte die Polizei drei Autos und die Fahrzeugpapiere eines Wagens. Die Tatverdächtigen wurden am 12. Dezember dem Haftrichter in Mannheim vorgeführt, der Haftbefehl erließ.