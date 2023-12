Mutmaßliche Automatenaufbrecher im Raum Heilbronn geschnappt

Weil sie zahlreiche Zigarettenautomaten aufgebrochen haben sollen, sind vier Männer im Alter zwischen 36 und 42 Jahren in Untersuchungshaft gekommen. Dem Quartett werden 31 Einzeltaten zur Last gelegt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Schwerpunkt habe mit 14 Aufbrüchen im Raum Heilbronn gelegen. Die mutmaßlichen Diebe seien aber auch in den Bereichen Bietigheim-Bissingen, Pforzheim und Stuttgart aktiv gewesen. Sie sollen einen Schaden von mindestens 100.000 Euro angerichtet haben. Gegen sie werde wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ermittelt.