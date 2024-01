Muslimische Ahmadiyya-Gemeinde räumt Silvester-Müll weg

Auch in diesem Jahr haben Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinden in Deutschland am Neujahrsmorgen Straßen und Wege vom Silvestermüll gereinigt. In Stuttgart etwa waren ungefähr 40 Muslime bei der ersten Kehrwoche im „Ländle“ dabei. Nach Angaben der Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ), der einer der großen Islamverbände Deutschlands ist, kommen bundesweit mehr als 10.000 Jugendliche in mehr als 240 Städten für ein Gebet zusammen und „beseitigen dann aus Liebe zu Deutschland die Straßen vom Silvestermüll“, wie in einer AMJ-Mitteilung hieß.

Auch in vielen anderen baden-württembergischen Städten gab es ähnliche Aktionen. Die Ahmadiyya-Bewegung bezeichnet sich als älteste islamische Gemeinschaft in Deutschland und hat hierzulande nach eigenen Angaben rund 55.000 aktive Mitglieder an mehr als 280 Standorten. Im vergangenen Jahr hatte die AMJ in Stuttgart mit mehr als 50.000 Gläubigen in Stuttgart ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert.