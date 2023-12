Mundart-Lyriker: Dialekt ist vorhanden, aber unter dem Radar

Obwohl immer seltener Dialekt gesprochen wird, ist Mundart-Lyriker und Autor Thomas Liebscher guter Dinge. „Der Dialekt ist vorhanden, bei vielen Menschen und in vielen Nischen, aber unter dem Radar“, sagte der 62-Jährige aus Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) der Deutschen Presse-Agentur. Für sein Engagement als Botschafter für Mundart in Nord- und Mittelbaden ist Liebscher in diesem Jahr mit der Heimatmedaille ausgezeichnet worden.

Im Rundfunk begeisterte der Journalist mit regelmäßigen Gedichtsbeiträgen und veröffentlichte Kolumnen mit Mundartbetrachtungen „Badisch von owwe un unne“. Seit 2017 ist Liebscher darüber hinaus Jury-Vorsitzender des literarischen Mundartwettbewerbs „De gnitze Griffel“, den der Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe ausschreibt.