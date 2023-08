Taxi zum Festpreis

Münchens Antwort auf Uber - soll die Region nachziehen?

Region / Lesedauer: 1 min

In München werden Taxifahrten ab sofort fest bepreist. Kann das ein Vorbild für die Region sein? (Foto: schwaebische.de )

Während bei uns in der Region weiter das Taxameter läuft, gibt es in München jetzt Taxifahrten zum Festpreis. Was halten die Menschen hier von der Idee? Das sagen die Ravensburger.

Veröffentlicht: 30.08.2023, 15:44 Von: Luca Mader, Rahel Krömer