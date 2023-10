Erinnert man sich an die Schulzeit zurück, ist vielen der Geschichtsunterricht als eher langweiligere Veranstaltung im Kopf geblieben. Mirko Drotschmann schafft es aber, junge Menschen für Geschichte und Politik zu begeistern. 2012 startete er auf der Plattform Youtube seinen Kanal „MrWissen2go“ und informiert seither in kurzen Videos über Geschichtsereignisse und das aktuelle Zeitgeschehen.

Und das so verständlich und spannend, dass sein Kanal mittlerweile über zwei Millionen Abonnenten hat und kaum ein Schüler in Deutschland seine Erklärvideos nicht kennt. Für seine Arbeit ist Drotschmann in diesem Monat mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt er, wie es zu seinem Erfolg kam, was für ihn guten Journalismus ausmacht und wie fest der Händedruck des Bundespräsidenten ist.

Herr Drotschmann, ihre Videos auf Youtube schauen sich überwiegend junge Menschen an. Was sagen sie Jugendlichen, die sich überhaupt nicht für Geschichte oder Politik interessieren?

Ich komme nicht mit dem Holzhammer und sage jungen Menschen: Du musst dich jetzt für Politik interessieren. Ich würde versuchen, jungen Leuten klarzumachen, warum das, was in Berlin entschieden wird, Auswirkungen auf uns hat und warum es durchaus interessant sein kann, sich dafür zu interessieren. Wenn wir in Deutschland mündige Bürger sind, dann macht uns das auch im besten Fall zu starken Demokraten.

Wann und wieso haben sie mit den Geschichtsvideos angefangen?

Ich habe schon eine ganze Weile als Journalist gearbeitet und war unter anderem auch für die Kindernachrichten-Sendung „Logo“ aktiv. Es hat mir Spaß gemacht, Nachrichten Kindern näher zu bringen. Aber ich habe mir bei meiner Arbeit immer wieder gedacht, dass eine Anlaufstelle fehlt, bei der sich junge Menschen, die aus dem Kindesalter heraus sind, Informationen holen können ‐ also vor allem Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren. Ich habe immer wieder überlegt, wie man dafür ein Angebot schaffen könnte. Irgendwann bin ich durch meine Frau auf Youtube gestoßen. Ich dachte, dass wäre ein guter Ort, um Videos zu aktuellen und historischen Themen zu veröffentlichen. Auf die Geschichts-Schiene bin ich übrigens über meinen Schwager gekommen, weil ich mit ihm für seine Geschichtsklausur gelernt habe. Er hat es wohl verstanden ‐ da habe ich gedacht, dass ich das auch mal bei Youtube versuchen könnte.

Die meisten Schüler empfinden den Geschichtsunterricht als ziemlich trocken. Hätten Sie gedacht, dass Ihre Videos auf YouTube so erfolgreich werden?

Nein, überhaupt nicht. Ich hatte mir am Anfang keine großen Ziele gesetzt. Als ich dann eine Weile dabei war, dachte ich, dass 20.000 Abonnenten schön wäre ‐ dann wurden es aber schnell mehr und mehr. Ich war völlig überrascht, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass es einen großen Bedarf an Videos zu historischer und aktuellen Themen gibt. Ich persönlich habe natürlich schon länger eine Begeisterung, wenn es um Geschichtsthemen geht. Deswegen habe ich auch Geschichte studiert. Ich bin davon überzeugt: Wenn man die Vergangenheit versteht, versteht man auch die Gegenwart viel besser, aktuell zum Beispiel mit Blick auf den Nahen Osten.

Die Plattform YouTube war vor elf Jahren aber nicht unbedingt dafür bekannt, Informationen und Bildungsangebote anzubieten. Sehen Sie sich ein bisschen als Pionier, weil sie damit angefangen haben?

Als ich angefangen habe, gab es tatsächlich noch nicht so viel in dieser Richtung. Ich war aber nicht der erste. Es gab auch schon einen Nachhilfekanal für das Fach Deutsch und kurz nach mir ist ein Nachhilfekanal für Mathe gestartet und nach und nach kamen mehr dazu. Das hat mich sehr gefreut, weil es einfach gezeigt hat, dass diese Plattform auch für Informationen attraktiv ist.Youtube hat sich mittlerweile professionalisiert im Bereich Bildungsangebote, unter anderem mischen ja auch etablierte Medien mit. Das ist auch folgerichtig, weil dort sehr viele junge Menschen unterwegs sind, um sich Informationen zu holen. Als ich angefangen habe vor elf Jahren wurde ich von vielen Kollegen noch in eine „Nerd-Ecke“ gestellt, und viele Medien haben den Journalismus auf Youtube lange Zeit nicht ernst genommen.

Was macht denn für Sie guten Journalismus aus?

Guter Journalismus ist erst einmal plattformunabhängig. Das kann bei Youtube, der Zeitung, im Radio oder im Fernsehen stattfinden ‐ das ist egal. Wichtig ist für mich das, was Rudolf Augstein einmal gesagt hat: Journalismus soll das sagen, was ist. Journalismus soll den Menschen helfen, sich eine Meinung zu bilden zu dem, was in der Welt passiert, ohne sie dabei zu erziehen oder sie in eine bestimmte Richtung zu drängen. Guter Journalismus gibt eine Orientierung, schaut den Regierenden auf die Finger, deckt Dinge auf, spricht über Missstände und gibt Schwachen eine Stimme.

Wie schwer ist es aus Ihrer Sicht, solchen guten Journalismus umzusetzen? In unserer schnelllebigen, digitalen Welt werden Fakten oftmals ja auch verzerrt oder manipuliert.

Heute kann jeder Informationen verbreiten. Das ist einerseits eine tolle Sache, weil es eben das Privileg der einzelnen Sender und Medienhäuser ein Stück weit aufweicht. Auf der anderen Seite kann das aber auch gefährlich sein, denn die fließenden Grenzen sorgen dafür, dass auch Leute auf die Bildfläche treten, die ganz bewusst andere manipulieren und Falschmeldungen verbreiten wollen. Und dafür Plattformen nutzen, die bei jungen Menschen sehr beliebt sind, aktuell insbesondere TikTok oder X. Was da verbreitet wird, gleicht teilweise einer absoluten Fake-News-Schleuder. Das ist eine bedenkliche Entwicklung und da sind wir alle gefragt, selbst wachsam und misstrauisch zu sein. Journalisten sind gefragt, Dinge aufzuklären, Faktenchecks durchzuführen und zu zeigen, warum es wichtig ist, dass es professionellen Journalismus gibt. Wir dürfen Journalismus nicht Leuten überlassen, die sich Dinge ausdenken. Das wäre sehr schlecht für unsere Demokratie.

Wie kann man denn jungen Menschen Nachrichten am besten vermitteln?

Ich glaube, das Medium ist erst einmal zweitrangig. Wichtig ist der Inhalt und die Herangehensweise. Ich versuche immer den Bezug zur Lebenswelt des Publikums herzustellen und die Leute abzuholen. Vor allem müssen Journalisten junge Menschen ernst nehmen und nicht den Erzählonkel spielen. Etwa nach dem Motto: Du hast keine Ahnung, ich erkläre dir das mal. Das ist etwas, was ich bei den Kindernachrichten von Tag 1 an gelernt habe. Ich glaube es ist besser, man versetzt sich beispielsweise in die Rolle eines großen Bruders, der seinem kleinen Bruder etwas erklärt. Ich würde das, was ich mache, deswegen als erklärenden Journalismus bezeichnen. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Erklärungen, weil die Welt so komplex ist. Man hat zwar innerhalb von Sekunden die Möglichkeit, sich alle möglichen Infos im Netz zusammen zu sammeln, aber man muss sie erst einmal verstehen und sortieren. Dabei versuche ich mit meinen Videos eine Hilfestellung zu geben.

Haben Sie den Eindruck, die junge Generation ist unpolitischer als frühere?

Auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, die junge Generation ist anders politisch engagiert als vielleicht vorangegangene Generationen. Junge Menschen wollen sich nicht mehr so oft längerfristig binden ‐ zum Beispiel in einer Partei oder einer Jugendbewegung. Heutzutage engagieren sich Jugendliche eher punktuell für einzelne Themen wie etwa das Klima. Und für den politischen Austausch geht man heute eher nicht mehr in die Jugendorganisation einer Partei, sondern ins Netz.

Spüren Sie aufgrund Ihrer Reichweite eine Verantwortung gegenüber ihren Zuschauern? Immerhin können sie junge Menschen mit Ihren Videos extrem beeinflussen.

Absolut. Sobald man eine Gruppe an Menschen erreicht, ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sie ein Stück weit beeinflusst. Für mich ist es ganz wichtig, den Leuten nichts vorzuschreiben und Ihnen zu sagen, wie sie zu denken oder wen sie zu wählen haben. Es geht mir darum, Menschen neutrale Informationen an die Hand zu geben.

Wenn es um den Fußball geht, sind sie vermutlich weniger neutral. Sie sind nämlich großer Fan des Karlsruher Sportclubs.

Ich bin nun mal gebürtig aus Karlsruhe und seit Kindheitstagen KSC-Anhänger. Ich bin auch noch heute gerne im Stadion und freue mich jedes Mal über die tolle Stimmung. Aktuell macht es zwar nicht immer so Spaß zuzuschauen, aber das ist als KSC-Fan nichts Neues.

Nun sind Sie am 9. Oktober mit dem Bundesverdienstkreuz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geehrt worden, weil Sie ‐ so die Begründung ‐ unter anderem durch ihre Videos Wissen um demokratische Regeln und Werte vermitteln. Wie stolz sind Sie auf diese Auszeichnung?

Als ich Ende August davon erfahren habe, konnte ich es gar nicht glauben. Es war schon ein tolles Gefühl und eine sehr würdevolle Veranstaltung. Ich war im Schloss Bellevue zwar kurz etwas aufgeregt, aber musste zum Glück keine Rede halten, sondern nur nach vorne gehen und zweimal die Hand des Präsidenten schütteln.

Hat der Bundespräsident einen festen Händedruck?

Auf jeden Fall. Man merkt, dass er das öfters macht. Ich fühle mich immer noch geehrt. Das ist eine ganz tolle Würdigung und eine schöne Motivation, mit meinen Videos weiterzumachen.