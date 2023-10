Kreis Böblingen

Motorrollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Gabelstapler

Ein Motorrollerfahrer ist am Freitag in Leonberg (Kreis Böblingen) mit einem Gabelstapler zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Der 58-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Veröffentlicht: 13.10.2023, 16:52 Von: Deutsche Presse-Agentur