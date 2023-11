Verkehr

Motorroller-Unfall: Jugendlicher lebensgefährlich verletzt

Laufenburg / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. (Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Ein jugendlicher Motorrollerfahrer ist in Laufenburg (Kreis Waldshut) mit einem Auto kollidiert und lebensgefährlich verletzt worden. Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

Veröffentlicht: 30.11.2023, 14:51 Von: Deutsche Presse-Agentur