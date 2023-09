Bergrettung

Motorradfahrerin überlebt Sturz in Schlucht in Österreich

Au / Lesedauer: 1 min

Blick auf Absturzstelle auf der Großtobelbrücke bei Au in Vorarlberg in Österreich. (Foto: Maurice Shourot/APA/dpa )

Eine deutsche Motorradfahrerin aus Baden-Württemberg hat in Österreich einen Sturz in eine 45 Meter tiefe Schlucht überlebt. Wie die Polizei mitteilte, kam die 53-Jährige bei dem Unfall am Freitag im Bundesland Vorarlberg mit leichten Verletzungen davon.

Veröffentlicht: 30.09.2023, 14:08 Von: Deutsche Presse-Agentur