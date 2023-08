Motorradfahrer und -fahrerin bei Zusammenstoß verletzt

Eine 16–jährige Motorradfahrerin und ein 20–jähriger Motorradfahrer sind bei einem Zusammenstoß mit ihren Fahrzeugen schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache an einer Kreuzung in Löffingen (Landkreis Breisgau–Hochschwarzwald), wie die Polizei mitteilte. Die beiden Verletzten wurden per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.