Landkreis Calw

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Höfen an der Enz / Lesedauer: 1 min

Ein Motorradfahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem Auto nahe Höfen an der Enz (Landkreis Calw) gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Mann am Sonntagmorgen aus unbekanntem Grund ins Schleudern und in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 27.08.2023, 10:27 Von: Deutsche Presse-Agentur