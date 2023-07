Unfälle

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Sulzbach an der Murr / Lesedauer: 1 min

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Sulzbach an der Murr (Rems–Murr–Kreis) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 55–Jährige am Donnerstagnachmittag auf der B14 unterwegs, als ihn ein entgegenkommender Autofahrer beim Abbiegen übersah.

Veröffentlicht: 21.07.2023, 09:05 Von: Deutsche Presse-Agentur