Motorradfahrer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Nach einem Sturz ist ein Motorradfahrer wegen seiner schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Der 20-Jährige sei am Freitag aus unbekannten Gründen in einer Kurve auf der Kreisstraße bei Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Einem Sprecher zufolge wurde der Motorradfahrer stationär im Krankenhaus behandelt. Der Schaden wurde auf 12.000 Euro geschätzt.