Waldshut

Motorradfahrer nach Sturz womöglich in Lebensgefahr

Jestetten / Lesedauer: 1 min

Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Waldshut nach Polizeiangaben schwer bis lebensgefährlich verletzt worden. Der 32–Jährige sei am Sonntag in einer Rechtskurve in Jestetten gestürzt und gegen eine Schutzplanke geschlittert, teilten die Beamten mit.

Veröffentlicht: 13.08.2023, 15:31 Von: Deutsche Presse-Agentur