Motorradfahrer nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz auf einer Landstraße im Landkreis Waldshut lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Kenntnissen der Polizei kam der 35-Jährige am Freitagmittag zwischen Bad Säckingen und Rippolingen in einer Kurve aus noch unbekannter Ursache zu Fall. Der Mann rutschte demnach unter einer Leitplanke durch und stürzte einige Meter eine Böschung hinunter. Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in eine Klinik, die L152 war für zwei Stunden vollgesperrt.