Böblingen

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Renningen / Lesedauer: 1 min

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 295 nahe Renningen (Kreis Böblingen) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 52-Jährige am Freitagabend auf der B295 in Richtung Renningen unterwegs, als ein Autofahrer links auf die B295 einbog und ihm dabei die Vorfahrt nahm.

Veröffentlicht: 28.10.2023, 10:29 Von: Deutsche Presse-Agentur