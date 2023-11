Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwoch auf der Landesstraße 123 bei Wieden (Landkreis Lörrach) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Nachmittag bekannt gab, fuhr er mit einer Gruppe auf der Straße, als er am Ende einer Geraden in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen eine Leitplanke und verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Fahrbahn war für die erforderlichen Maßnahmen für eine Dauer von etwa einer halben Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet. Bei dem Unfall am Mittwoch entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Fahrbahn musste für rund eine halbe Stunde gesperrt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.