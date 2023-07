Mannheim

Motorjacht brennt auf dem Rhein: Zwölf Personen gerettet

Mannheim / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild )

Ein Brand im Motorraum einer Jacht hat am Sonntagabend auf dem Rhein bei Mannheim einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zwölf Personen an Bord konnten dabei unverletzt mit Booten gerettet werden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit.

Veröffentlicht: 31.07.2023, 05:28 Von: Deutsche Presse-Agentur