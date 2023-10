Ducati-Pilot

MotoGP in Japan: Jorge Martin gewinnt Abbruchrennen

Motegi / Lesedauer: 1 min

Der Spanier Jorge Martin verspritzt Champagner auf dem Podium, nachdem er gewonnen hat. (Foto: Shuji Kajiyama/AP )

Der spanische Ducati-Pilot Jorge Martin hat am Sonntag beim Grand Prix von Japan das MotoGP-Rennen gewonnen. Mit dem Erfolg in Motegi kam Martin im Gesamtklassement bis auf drei Punkte an Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati) aus Italien heran, der im Abbruchrennen als Zweiter gewertet wurde.

Veröffentlicht: 01.10.2023, 09:59 Von: Deutsche Presse-Agentur