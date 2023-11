Monteur während Reparaturarbeiten lebensgefährlich verletzt

Während Reparaturarbeiten an einer großen Industriemaschine ist ein Monteur in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreises) lebensgefährlich verletzt worden. Ein Robotergreifarm der Maschine sei herabgestürzt und habe den 48-Jährigen am Kopf getroffen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann sei am Donnerstag mit sehr schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Sein Zustand sei lebensbedrohlich. Wie es zu dem Arbeitsunfall kam, war zunächst unklar. Geprüft wird nun laut Polizei etwa, ob der Roboterarm wegen Verschleißes abgefallen ist oder der Arbeitsplatz nicht gut genug abgesichert war.