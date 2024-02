Mögliche Gefahrenlage an Karlsruher Schule

Karlsruhe / Lesedauer: 1 min

Einsatzkräfte der Polizei stehen in der Nähe der Schule. (Foto: Susanne Kupke/dpa )

Die Polizei hat am Donnerstag über eine mögliche Gefahrenlage an einer Schule in Karlsruhe informiert. Eine verdächtige Person sei vor der Schule gesichtet worden, sagte ein Polizeisprecher.