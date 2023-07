Tübingen

Mit Softair–Waffe auf Jugendliche geschossen: Festnahme

Tübingen / Lesedauer: 1 min

Drei junge Männer haben in Tübingen mit einer Softair–Waffe auf zwei Jugendliche geschossen. Die 13– und 14–Jährigen wurden durch den Schuss am Dienstagmittag leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Veröffentlicht: 26.07.2023, 12:56 Von: Deutsche Presse-Agentur