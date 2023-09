Mit Konsequenz und 100 Prozent: Plan gegen Dortmund steht

Die Situation in den zurückliegenden Tagen war für Christian Streich nicht befriedigend, dennoch blickt der Coach des SC Freiburg optimistisch nach vorn. Wenngleich die Vorzeichen vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball–Bundesliga gegen Vizemeister Borussia Dortmund besser sein könnten.

Zum einen konnte er das 0:5 vor der Länderspiel–Pause beim VfB Stuttgart nicht mit dem gesamten Kader aufarbeiten, weil einige Profis mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren. Zum anderen könnte die Statistik gegen den BVB für ihn und den Sport–Club kaum schlechter aussehen. Gegen keine andere Mannschaft verlor der Coach in seiner Laufbahn als Bundesliga–Trainer häufiger. Und gegen kein anderes Team kassierten die Freiburger mehr Gegentreffer.

Hinzu kommt der Umstand, dass sich die Breisgauer besonders in der Offensive in dieser Saison noch schwertun. Laut Statistik hätten sie drei Treffer mehr schießen müssen. „Wir dürfen das nicht zu sehr thematisieren. Wenn man das zu sehr thematisiert, dann kriegen die Spieler einen Knoten in den Kopf“, sagte Streich am Donnerstag.

Immerhin konnte Michael Gregoritsch nach drei Bundesliga–Spielen ohne Treffer zuletzt für die Nationalmannschaft Österreichs sowohl gegen die Republik Moldau als auch gegen Schweden jubeln. „Das tut ihm sehr gut und uns auch, dass er da erfolgreich war“, sagte Streich. Auch Junior Adamu, der beim Testspiel in der Länderspielpause beim Karlsruher SC sein Debüt feierte, ist nach seinen Knieproblemen näher an den Kader herangerückt. Dafür mussten Yannik Keitel (Adduktorenprobleme) und Ersatztorhüter Benjamin Uphoff (Muskelfaserriss) zuletzt kürzertreten.

Streich und sein Trainerteam müssen sich derweil noch entscheiden, mit welchem System die Statistik gegen Dortmund aufpoliert werden soll. Da der etatmäßige Linksverteidiger Christian Günter auch weiterhin ausfällt, könnte es der Sport–Club mit einer Dreierkette versuchen.

Unabhängig davon, welche Formation die Freiburger wählen: Der Coach möchte von seiner Mannschaft eine Leistungssteigerung sehen. Er fordert mehr Konsequenz im Spiel nach vorn und eine höhere Bereitschaft. In Stuttgart hatten seine Spieler diese Eigenschaften vermissen lassen.

„Es geht darum, dass die Spieler wieder Vertrauen in sich kriegen und am besten gleich in den ersten Minuten gegen Dortmund, weil sie dann die Zuschauer mitnehmen können“, sagte Streich. Nur so könne man eine positive Energie erzeugen. „Wir müssen absolut bei 100 Prozent sein, was das Engagement angeht und wir müssen individuell wach sein, was wir in Stuttgart eben nicht waren. Wir müssen die einfachen Dinge umsetzen, aber mit aller Konsequenz“, forderte Streich.