Mit falschen Papieren zur Führerscheinprüfung

Mit fremden Ausweispapieren hat ein Mann versucht, für jemand anderen die Führerscheinprüfung abzulegen. Der Mann zeigte beim TÜV in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) vor der Theorieprüfung das Dokument eines 24-Jährigen vor, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als dies dem Prüfer am Montag auffiel, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei ermittelt nun. Auch den Eigentümer des Dokuments, für den der Mann die Prüfung ablegen wollte, erwartet eine Anzeige.