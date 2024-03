Mit Beats gegen Barrieren

Auf die Frage, warum sie in der Stiftung Liebenau in Meckenbeuren (Bodenseekreis) lebt, antwortet die 26-jährige Marina di Carlo: „Weil meine Kindheit nicht schön war.“ Was nur vage ausdrückt, welchen Alptraum sie einst durchleiden musste. „Mein Vater kam immer betrunken nach Hause und ist auf meine Mutter losgegangen.“ War ihm die Ehefrau als Prügelopfer nicht genug, nahm er sich die Kinder vor. „Auch mich hat er geschlagen“, sagt di Carlo und streicht mit dem Finger über ihre leicht gekrümmte Nase. In der Sozialeinrichtung der Liebenau hat sie eine Heimat gefunden, „hier bekomme ich Hilfe, wenn es mir schlecht geht“. Wenn sie sich innerlich verliert und ihr Umfeld nicht mehr wahrnimmt. Wenn sich das Trauma wie eine unsichtbare Glocke über ihr Gemüt legt und sie sich von der Außenwelt abkapselt. Wenn der seelische Schmerz so bedrohlich wird, dass sie ihn mit allen Mitteln zu verdrängen sucht. Und trotzdem findet sie für ihre Gefühle noch Worte und Melodien.

Die junge Frau sitzt an diesem Vormittag mit dem Heilerziehungspfleger und Musiker Patric Schmidt in einem kleinen Raum der Stiftung, der „Beat-Küche“, ausgestattet mit Laptop, Keyboard, Mikrofon und Kopfhörern, an der Wand hängen zwei Gitarren. Schmidt drückt auf einen Knopf und spielt eine Produktion der beiden vor. Der Song beginnt mit Pianoklängen, es folgen knackige Rhythmen, schließlich setzt die Stimme von di Carlo ein: „Es gibt keine Engel mehr - Himmel grau, ich fühle mich so leer - Tage vergehen, mühe mich so sehr - Sag mir wann wir gehen, wo wir stehen - Bilder die kommen, Bilder die gehen - Alles verschwommen, kann mich nicht mehr sehen ... Es gibt keine Engel mehr ... So viele Lügen, immer betrügen - Verschenk’ meine Schmerzen, es gibt keinen Halt - Brennende Kerzen und doch ist mir kalt - Ich fall’ in die Leere, die leere Gestalt - Die Brücke, die ich jeden Tag überquere, hält nicht meine Schwere ... Es gibt keine Engel mehr ... Und du weißt, dass es ein Ende gibt - Und du weißt, dass ich mich nicht lieb’ - Und du weißt, nur Engel fallen leise - Nimm mich noch einmal an die Hand - Auf diese große Reise ...“

„Als wir den Song aufgenommen haben, kamen mir auf dem Heimweg im Auto die Tränen“, sagt Schmidt, der die „Beat-Küche“ vor zwei Jahren mithilfe der Klinikleitung ins Leben gerufen hat. Einmal die Woche trifft sich der Pfleger dort jeweils mit einem Bewohner, „die meisten Lebensgeschichten kenne ich ja“. Nach einem Vorgespräch schreiben sie zusammen die Texte, die Schmidt später in Reimform packt, der auch Beats und Gesangsmelodien im Hip-Hop- und R&B-Stil entwickelt. Am Anfang singen sie noch zusammen, dann nimmt er nach und nach seine Stimme raus oder belässt sie nur als Background. „Damit die Stars strahlen können.“ Und das tun sie.

Die Songs klingen oft packend, weil sie nicht aus der Konserve kommen. „Hier sind Menschen, die wirklich harte Geschichten erlebt haben“, sagt der 46-Jährige. „Das ist real, das ist spannend.“ Und für die jungen Musiker ist es heilsam, für ihre Dramen eine andere Ausdrucksform zu finden. „Wir nehmen die Geschichten und wandeln sie in Musik um.“ Damit ein neues Bild entsteht, nicht nur negativ behaftet, sondern mit dem sich leichter leben lässt. „Das erfüllt auch mich in der Arbeit, weil es Sinn macht“, sagt Schmidt, der seit 25 Jahren als Heilerziehungspfleger arbeitet und gleichzeitig zwei Musikprojekte (Muadeep und Tina Tokio) mit professionellem Anspruch betreibt.

Diese Professionalität bringt er in die „Beat-Küche“ ein, auch auf dem nächsten Level. Denn die ersten Produktionen wurden schon auf den Online-Streamingdiensten Soundcloud und Spotify veröffentlicht, also auf globalen Musikplattformen, mit globalen Standards. „Niemand soll sagen, ,ach ja, ein Behindertenprojekt’, sondern, ,hey, das klingt cool, was ist das?’“, sagt Schmidt. „Es kann qualitativ da draußen mitspielen - und das ist der Inklusionscharakter, der automatisch stattfindet.“ Ein Automatismus, der anderswo schmerzlich vermisst wird.

Inklusion, das ist für manche längst ein Reizwort, für andere dagegen noch immer die Hoffnung auf eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung. Was deutlich mehr heißen würde als Barrierefreiheit in Behörden, Straßenverkehr, Wohnraum oder im Internet. Sondern der Anspruch darauf, in allen Bereichen des Lebens gleichberechtigt teilhaben zu können. Es wäre die Umsetzung eines Satzes des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker: „Es ist normal, verschieden zu sein.“

Dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg, der in vieler Hinsicht 2009 seinen Anfang nahm, als sich Deutschland der UN-Behindertenrechtskonvention anschloss, mit der sich 175 Staaten verpflichteten, die Inklusion voranzutreiben. 15 Jahre später fällt hierzulande die Bilanz allerdings ernüchternd aus. Nicht zuletzt aus Sicht der Vereinten Nationen, die Deutschland für seinen Umgang mit Menschen mit Behinderung scharf kritisieren. Die darauf pochen, Behindertenwerkstätten abzuschaffen und stattdessen die Betroffenen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die statt Sonder- oder Förderschulen ein gemeinsames Lernen von behinderten und nichtbehinderten Menschen in Regelschulen fordern. Davon kann aber kaum die Rede sein, schon gar nicht im Süden. So lag in Baden-Württemberg im Schuljahr 2020/2021 der Anteil der Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf, die eine Regelschule besuchen, bei nur 2,5 Prozent. Schlechter schneiden lediglich Rheinland-Pfalz, Hessen und auch Bayern (2,2 Prozent) ab.

„Die Statistiken sind verheerend, insbesondere in Baden-Württemberg gibt es keinen politischen Willen, die Inklusion auch nur annäherungsweise umzusetzen“, sagt Uwe Bittlingmayer, Professor für Bildungssoziologie an der Hochschule Freiburg. Ursachen dafür sieht er in einer traditionell konservativen Bildungslandschaft, verbunden mit einem „Artenschutz für Schulformen“, neue Modelle würden eingeführt, alte aber nicht abgeschafft. Bittlingmayer spricht von einer verwirrenden Komplexität, von unzähligen Parallelstrukturen, von Lehrkräften die selber nicht mehr durchblicken. „Das Chaos kann man sich gar nicht vorstellen.“

Ein düsteres Bild hinsichtlich der Inklusion zeichnet auch der Verband Bildung und Erziehung (VBE) in einer aktuellen Umfrage unter den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) im Südwesten. Acht von zehn der Lehrkräfte, die behinderte Kinder an regulären Schulen betreuen, geben an, dass sie mit der Umsetzung der Inklusion unzufrieden sind. Fast alle Befragten klagen über hohe oder sehr hohe Arbeitsbelastung, sie kritisieren fehlendes Fachpersonal, schlechte Ausstattung und zu große Klassen. Die Regierung ist aus Sicht dieser Lehrkräfte mit der Inklusion krachend gescheitert, sagt VBE-Landeschef Gerhard Braun. „Wir wissen um die angespannte Situation“, entgegnet Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) und verweist auf 700 Studienanfängerplätze am neuen Standort Freiburg. Und das soll reichen?

Über die Inklusion wird unter Politikern, Eltern und Pädagogen kontrovers und emotional debattiert. Während die einen die Umsetzung im Regelschulbetrieb für alternativlos halten, sehen andere darin einen Irrweg. Um sich wieder anzunähern, braucht es jedenfalls Zeit, sagt Bittlingmayer, der eine breite Debatte über ein zeitgemäßes Schulsystem fordert. Und der gleichzeitig vor einer Fixierung auf die Bildung warnt: „Die Frage von Diskriminierung von behinderten Menschen kann Schule nicht allein lösen“, betont der Soziologe, der die Gesellschaft als Ganzes in der Pflicht sieht: „Die Wünsche und Potenziale dieser Menschen überall sichtbar zu machen und sie in die Mitte zu holen - genau das war der Ausgangspunkt der UN-Behindertenrechtskonvention.“

Womit ein Appell an alle Bürger einhergeht, Berührungsängste und Barrieren zu überwinden. Genauso wie an die Betroffenen selbst, sich nicht zu verstecken oder gar zu schämen, wie Holger Kiesel, Behindertenbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, sagt: „Ich kann nur Menschen mit Behinderung, wo immer sie auch sitzen, was immer sie auch machen, motivieren: Erhebt eure Stimme, setzt euch ein für eure Belange und für die Belange anderer Menschen mit Behinderung.“

Marina di Carlo erhebt ihre Stimme, im wahrsten Sinne und auf eine ganz persönliche Weise. „Ich liebe es, Musik zu machen, schon in der Kindheit habe ich gerne gesungen.“ Nach ihren traumatischen Erlebnissen hat sie mehrfach die Einrichtungen gewechselt, bis sie schließlich in die Liebenau kam. „Hier fühle ich mich richtig wohl.“ Regelschule oder Arbeitsmarkt waren für sie aber nie ein Thema. „Es gibt nur wenig Anschlussmöglichkeiten“, erklärt Patric Schmidt. „Wir schauen, was ist möglich, was nicht.“ So arbeitet di Carlo in einem Fachdienst, besucht Therapien, macht Ausflüge. „Sie nimmt am Leben draußen teil, aber mit dem geschützten Background hier.“ Und mit ihren Liedern.

Von denen eines über Selbstverletzung handelt, von ihren schwer vernarbten Armen und Händen. „Ritzen betrifft viele Jugendliche, aber kaum jemand spricht darüber“, sagt der Pfleger. „Das ist aber auch ein Teil ihres Lebens, den wir nicht verstecken müssen. Die Leute sollen sich das ruhig anhören, das ist real, das passiert wirklich. Viele da draußen bekommen das gar nicht mit.“ Nun vielleicht aber doch, denn auch dieser Song erscheint bald auf den angesagten Streamingdiensten, abrufbar und hörbar, für jeden und von jedem Ort der Welt.