Mit Abnehmspritzen zum Traumgewicht?

Ein Spargeltarzan, wie der Volksmund sagt, war Ralf Maerker noch nie, auch nicht in jungen Jahren. „Schon als Sportler hatte ich eine kernige Figur“, erklärt der Biberacher. Kraftvoll und dynamisch trat er beim Hockey auf oder in der Leichtathletik. „Ich war damals im Reinen mit mir. Das hat sich im Alter geändert.“ Als Maerker mit dem Sport aufhörte und „das Leben laufen ließ“, wie er sagt. „Ich esse halt gerne.“ Und auch ausgiebig.

Gefüllte Paprika mit Reis, ein gutes Stück Fleisch mit Beilagen, das Frühstück süß mit Marmelade und Honig, nachmittags vielleicht ein Stück Torte, „früher gerne“. Früher brachte er auch bis zu 132 Kilo auf die Waage, bei einer Körpergröße von 1,74 Meter. Inzwischen ist Maerker 67 Jahre alt. Und schöpft neue Hoffnung, seine Pfunde endlich loszuwerden, seit er von der Abnehmspritze gelesen hat. „Für Menschen, die ohne viel zu tun an ihrem Gewicht arbeiten wollen“, stand dort geschrieben. Ein Versprechen wie ein Wunder, das sich auch für Ralf Maerker einlösen soll.

Jeder fünfte Erwachsene in Deutschland ist fettleibig

Semaglutid nennt sich der Abnehmwirkstoff, enthalten in den Medikamenten Ozempic und Wegovy. Ozempic ist in Deutschland aber nur für Diabetiker zugelassen und wird auch nur für diese Nutzung von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Wegovy kostet rund 300 Euro für vier Wochen, bei einer maximalen Dosis von 2,4 Milligramm pro Woche. Beide Präparate haben eine gewaltige Nachfrage ausgelöst, was kaum verwundert. Denn laut dem Robert-Koch-Institut gilt jeder fünfte Erwachsene in Deutschland als fettleibig, allein in Baden-Württemberg soll die Zahl der Betroffenen schon bei über einer Millionen liegen, Tendenz steigend.

Richtschnur ist dabei der Body-Mass-Index (BMI), der sich aus Körpergewicht und Körpergröße berechnet. Ab einem BMI von 25 gilt man als übergewichtig, ab 30 als adipös, also krankhaft übergewichtig. Erst ab diesem Wert von 30 dürfen Ärzte in Deutschland das rezeptpflichtige Medikament verschreiben. Dem Hype darum tut diese Einschränkung jedoch keinen Abbruch. So sprach Jens Aberle, Präsident der Adipositas-Gesellschaft, bei einer Pressekonferenz von einem „Gamechanger“, noch nie habe es Medikamente gegeben, „die auch nur in der Nähe der Effektivität waren, wie wir es jetzt erleben“, so Aberle. Erst später wurde bekannt, dass der Funktionär Gelder von der Herstellerfirma Novo Nordisk erhält, eine Einflussnahme streitet er trotzdem ab.

US-Stars schwören auf Abnehmspritze

An Werbung mangelt es dem dänischen Pharmaunternehmen aber auch so nicht. So eröffnete Moderator Jimmy Kimmel vergangenes Jahr die Oscar-Verleihung mit den Worten: „Alle sehen hier so großartig aus. Wenn ich mich hier umsehe, frage ich mich: Ist Ozempic das Richtige für mich?“ Diese Frage hat sich auch Ralf Maerker gestellt.

Wie die meisten Übergewichtigen versucht er seit Jahren fast alles, damit der Zeiger auf der Waage fällt. Auf Süßkram hat er verzichtet, Diäten in allen Varianten probiert, ebenso Fastenkuren, worauf er tatsächlich Gewicht verlor, aber leider nicht dauerhaft. „Das sind Eintagsfliegen. Ich habe schnell wieder zugenommen.“ Rauf und runter, den berüchtigten Jo-Jo-Effekt kennen viele. Auch in der Adipositas-Selbsthilfegruppe, die er besuchte, wo intensiv über die effektivste Methode gesprochen wurde: eine Magenverkleinerung. Aber sich ein gesundes Organ zerschneiden lassen? „Nach reiflicher Überlegung habe ich das verworfen“, sagt Maerker.

Da ihn seine Blutwerte als Risikopatienten für Diabetes ausweisen, hat sein Hausarzt schließlich einer Behandlung mit Ozempic zugestimmt. Mit kleinen Dosierungen gestartet, spritzt er sich nun ein Milligramm pro Woche unter die Haut. Die Nebenwirkungen hält er für überschaubar, ein träger Stuhlgang und Juckreiz. Andere Patienten klagen aber auch über Kopfschmerzen, Übelkeit oder Durchfall.

Noch keine Studien über Langzeitnebenwirkungen

Da die Medikamente recht neu auf dem Markt sind, gibt es noch keine Studien über mögliche Langzeitnebenwirkungen, diskutiert wird in Fachkreisen ein erhöhtes Risiko für Bauchspeicheldrüsenentzündungen sowie Schilddrüsenkrebs. Gesichert scheint hingegen die Wirkung.

Studien zeigen, dass stark übergewichtige Menschen dank der Spritze in etwas mehr als einem Jahr im Durchschnitt zehn bis 15 Prozent abnehmen, neue Präparate stellen sogar mehr als 20 Prozent in Aussicht. Allerdings warnt Andreas Klinge von der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft: „Wenn man die Spritze wieder absetzt, nehmen die Menschen das Gewicht auch wieder zu, das sie vorher abgenommen haben.“ Das würde bedeuten: Wer schlank bleiben will, muss das Mittel womöglich ein Leben lang einnehmen.

Ralf Maerker spritzt erst seit vier Monaten und hatte zuvor schon seine Ernährung umgestellt. „Momentan wiege ich 116 Kilo. Drei, vier Kilo sind davon dem Medikament geschuldet, mehr nicht“, sagt der pensionierte Beamte. „Aber es darf ja auch langsam gehen.“ Schließlich hat es auch lange gedauert, die Pfunde aufzubauen.

Keine vollen Teller mehr

Im Gegensatz zu früher, fällt es dem 67-Jährigen nun jedoch leichter, den kulinarischen Verlockungen zu trotzen. Den Nachtisch lässt er eher links liegen, hat weniger Appetit auf Deftiges, fühlt sich in seinem Drang nach Nahrung gedrosselt und blockiert. „Früher habe ich meine Hauptmahlzeiten in guter Qualität und relativ hohem Umfang genossen“, sagt er. „Heute einen übervollen Teller zu essen, wäre mir nicht mehr möglich. Es geht in Richtung Seniorenteller.“ Und das funktioniert wie?

Einfach erklärt, erhöht der Wirkstoff Semaglutid die Insulinmenge, die die Bauchspeicheldrüse als Reaktion auf die Nahrungsaufnahme freisetzt. Das wiederum hilft bei der Kontrolle des Blutzuckerspiegels. In der Folge nimmt das Sättigungsgefühl zu, die Patienten sind weniger hungrig, reduzieren ihre Kalorienaufnahme - und nehmen ab. Ganz so einfach, wie es klingt, ist es dann aber doch nicht.

„Ich habe oft ein unangenehmes Völlegefühl“, erklärt Maerker. Dazu kommen Geschmacksveränderungen, was schon beim morgendlichen Kaffee beginnt, der ihm nicht mehr so zusagt wie früher. „Und meine Stimme ist belegt und kratzig.“ Abschrecken von der Einnahme lässt er sich dadurch aber keinesfalls. „Schön ist das zwar nicht, aber ich muss es ertragen. Das ordne ich alles meinem großen Ziel unter.“ Dem Ziel, endlich abzunehmen. Aber wieso wird man überhaupt erst übergewichtig?

Gesundheitliche Schäden durch Übergewicht

Warum belasten Millionen Menschen ihren Körper in einem Maße, dass die Risiken für Krebs, verstopfte Blutgefäße, Herzinfarkte und Schlaganfälle steigen? Sie an Bluthochdruck, Diabetes oder Arthrose erkranken können? Oder unter Depressionen, Schlafapnoe oder Angststörungen leiden?

„Zum einen spielt die genetische Komponente eine Rolle“, sagt Nora Volmer-Berthele, Chefärztin an den Waldburg-Zeil-Fachkliniken Wangen. Davon beeinflusst sind Sättigungsgefühl, Fettstoffwechsel und Fettverteilung eines Menschen. Und wie er auf Reize reagiert. „Der eine wird vom Geruch einer Bäckerei sofort angezogen, andere reagieren weniger stark“, erklärt die Psychiaterin und Adipositasexpertin. „Ganz viel von unserem Ernährungsverhalten kommt jedoch von unserer Erziehung.“ Wie hat jemand gelernt zu essen, in Gesellschaft oder allein vor dem Fernseher. Wird Süßes als Belohnung eingesetzt und heißt es in der Kindheit althergebracht: „Was auf dem Teller liegt, wird aufgegessen.“ „Und je älter wir werden, desto eher essen wir nach der Zeit getaktet - und nicht danach, wann wir Hunger haben.“ Um zwölf Uhr geht es in die Mittagspause, Tag für Tag, ein ganzes Arbeitsleben lang.

Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen

Im wahrsten Sinne erschwerend kommt hinzu, dass Studien eindeutig belegen, dass ein hoher Anteil von Kindern und Jugendlichen unter dramatischem Bewegungsmangel leidet, fixiert auf Handy, Computer und die eigenen vier Wände. Gleichzeitig getrieben von einem aufgedrängten Schönheitsideal, dem blind hinterhergehechelt wird. Und das sich nun angeblich über einen Piks und ohne Anstrengung erreichen lässt.

„Das ist ein Teufelskreis“, sagt Volmer-Berthele. „Wir brauchen eine präventive Haltung in der Gesellschaft. Ansätze, wie wir unseren Lebensstil verändern können.“ Aber bitte nicht mit Diäten.

Sondern mit Antworten auf die Fragen: Was bedeutet ausgewogene Ernährung? Wie sehen angemessene Portionen aus? Wie ist mein Sättigungsgefühl und was sind meine Gelüste? Wie kann ich mich belohnen und Stress abbauen, ohne jedes Mal zu Schokolade oder Chips zu greifen? „Das sind wichtige Ansätze, die uns eine emotionale Stabilität geben.“ Und uns irgendwann vielleicht zurückführen zu einem natürlichen Hungergefühl, zu einem Genuss ohne Reue. Die Abnehmspritze vermag dies nicht, im Gegenteil. Kann sie trotzdem eine Lösung sein?

Die Meinungen darüber gehen auch unter Fachleuten auseinander. „In Einzelfällen und bei großer Abwägung kann sie aus meiner Sicht zum Einsatz kommen“, sagt dazu Volmer-Berthele. Wenn jemand trotz maximaler Anstrengung und bei voller psychischer Gesundheit weiter unter krankhaftem Übergewicht leidet. „Bevor dann eine Magenoperation erfolgt, kann über die Spritze versucht werden, ein Gewichtsniveau zu erreichen, damit die Person wieder in Bewegung kommt.“ Ungefähr so sieht auch der Plan von Ralf Maerker aus.

„Mit der Spritze möchte ich so dicht wie möglich an die 100 Kilo kommen“, erklärt der Senior. Mit der neu gewonnenen Beweglichkeit und dem Frühling im Rücken will er dann die Schallmauer von 100 Kilo packen, um anschließend das Präparat langsam auszuschleichen. „Ich sehe darin eine große Chance, den operativen Weg zu vermeiden.“ Ohne aber gleich von einem Idealgewicht zu träumen. „Ich muss mir die Hürden etwas flach halten.“ Flach klingt vernünftig, denn das ständige Rauf und Runter hat er schon lange satt.