Naturschutzbund

Misteln gefährden Obstbäume: Stutzen empfohlen

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Dieses vom Naturschutzbund Baden-Württemberg zur Verfügung gestellte Foto zeigt eine Mistel (Viscum) auf einem Baum. (Foto: Stefan Bosch/NABU BW/Mistel-Monitoring/dpa )

Zum Schutz der Streuobstwiesen im Südwesten hat der Naturschutzbund (Nabu) dazu geraten, Misteln an den Obstbäumen zu stutzen. Die Misteln, die für die Bäume bedrohlich werden können, eignen sich zudem gut als Adventsschmuck, teilte der Nabu Baden-Württemberg am Montag in Stuttgart mit.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 13:16 Von: Deutsche Presse-Agentur