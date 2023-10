Ministerpräsident Kretschmann würdigt Oettinger

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Günther Oettinger zum 70. Geburtstag für seine politischen Verdienste gewürdigt. Oettinger habe sich immer mit Leib und Seele eingesetzt für die Menschen im Land, sagte Kretschmann am Montagabend bei einem Festakt im Staatsministerium. Er habe deutliche Spuren in Baden-Württemberg hinterlassen. Kretschmann nannte etwa die frühkindliche Bildung, die Forschung und die Schuldenbremse. Die politische Auseinandersetzung mit Oettinger sei dabei immer fair und an der Sache orientiert gewesen, sagte der Regierungschef.

Oettinger war von 2005 bis 2010 Ministerpräsident Baden-Württembergs, zuvor war er CDU-Fraktionschef im Landtag.

Politiker seien ja immer wieder Hohn und Spott ausgesetzt, sagte Kretschmann in seiner Rede. „Du für deine schnelle Art, ich für meine langsame“, sagte der Regierungschef und erntete Lacher. Oettinger sei auch viel grüner als viele wüssten, sagte Kretschmann ‐ so habe er das Biosphärengebiet Schwäbische Alb vorangetrieben.

Kretschmann lobte Oettinger auch für seine Art. „Du warst schon immer bekannt für dein offenes Wort. Und natürlich, wenn man nichts sagt oder nur Plastiksätze verfasst, dann erregt man auch nie Anstoß.“ Wenn man deutlich werde, ecke man halt auch mal an. „Und nicht jeder Satz kann einem da auch gelingen. Da hast du auch einiges erleben müssen.“ Oettingers Weckrufe in die Gesellschaft seien immer sehr unterhaltsam.