Ministerium: Wölfin hat Schafe und Ziegen gerissen

Eine Wölfin hat drei Schafe und vier Ziegen in der Gemeinde Feldberg im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gerissen. Das Tier sei in der Region bereits bekannt, das Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik habe bestätigt, dass die Wölfin verantwortlich sei, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Stuttgart mit.

