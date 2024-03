Millot vor Spiel gegen Heidenheim erkältet

Erkältet hat Mittelfeldspieler Enzo Millot nach seiner Länderspielreise am Dienstag nicht am Training des VfB Stuttgart teilgenommen. Der 21-Jährige ist nach VfB-Angaben erkrankt vorzeitig von seinem Einsatz bei der französischen U23 nach Stuttgart zurückgekehrt. Verteidiger Anthony Rouault trainierte nach seiner Kiefer-Operation unterdessen individuell. Nach der Länderspielpause der Fußball-Bundesliga empfangen die Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß am Sonntag den 1. FC Heidenheim (17.30 Uhr/DAZN).