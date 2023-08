Millot nach Wadenproblemen zurück im VfB–Training

Mittelfeldspieler Enzo Millot vom VfB Stuttgart kann offenbar wieder auf einen Einsatz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg hoffen. Das erste Training dieser Woche absolvierte er am Dienstag mit der Mannschaft. Beim 1:5 am vergangenen Samstag in Leipzig hatte Trainer Sebastian Hoeneß auf den 21–Jährigen wegen Wadenproblemen verzichtet.