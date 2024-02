Millionengewinn für Lottospieler aus Karlsruhe

Mehr als 1,3 Millionen Euro hat ein Karlsruher Lottospieler im Lotto 6 aus 49 gewonnen. Bundesweit war er der Einzige mit sechs Richtigen auf dem Spielschein, wie Lotto Baden-Württemberg am Donnerstag mitteilte. Mit den Ziffern 1, 8, 15, 19, 26 und 31 lag der Mann genau richtig, es fehlte nur die Superzahl 0 für den Jackpot. Laut Lotto Baden-Württemberg liegt die Wahrscheinlichkeit auf einen Treffer in der Gewinnklasse 2 im Lotto 6 aus 49 bei rund 1 zu 15,5 Millionen. Der Name des Glückspilzes ist dem Unternehmen bereits bekannt, weil er Abonnent ist. Im vergangenen Jahr haben insgesamt 30 Menschen im Südwesten ihr Millionen-Glück mit den Kreuzchen auf dem Lottoschein gemacht.