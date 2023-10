Landkreis Tuttlingen

Millionen-Schaden nach Großbrand in Fabrik

Deilingen / Lesedauer: 1 min

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Ein Großbrand in einer Metallwarenfabrik in Deilingen (Landkreis Tuttlingen) hat einen siebenstelligen Schaden verursacht. Der Geschäftsinhaber habe am frühen Montagmorgen das Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 23.10.2023, 06:24 Von: Deutsche Presse-Agentur