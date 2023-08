Milchlaster kippt um: 10.000 Liter Milch laufen aus

10.000 Liter Milch sind am Donnerstag in Biberach ausgelaufen, weil der Anhänger eines Milchlasters umgekippt ist. Der 20–jährige Fahrer war in einen Kreisverkehr eingebogen, als der Anhänger gegen einen Bordstein fuhr, umkippte und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer könnte ersten Erkenntnissen zufolge zu schnell unterwegs gewesen sein, wie die Polizei mitteilte.

Während die Feuerwehr die Milch–Straße reinigte, wurde eine Umleitung eingerichtet. Zu einer Gefährdung der Umwelt kam es laut Polizei nicht. Die Beamten schätzten den Schaden auf insgesamt 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.